Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÌ±Í­»Ö¤¬23Æü¡¢¾®Àî»á¤Î¼­¿¦¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±·ÏÂèÆó²ñÇÉ¡ÖÁ°¶¶ÎáÌÀ¡×´´»öÄ¹¤Î¾®Þ¼°ìÌÀ»ÔµÄ¤¬½ÐÀÊ¡¢¾®Àî»á¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔµÄ²ñ²ñÇÉ¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾®Àî»ÔÀ¯¤¬Â³¤±¤Ð¤â¤Ã¤ÈÄäÂÚ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó500¿Í¤¬»²²Ã¡£Ê£¿ô²ñÇÉ¤Î»ÔµÄ¤ä·²ÇÏ¸©µÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°­¤¤°ÕÌ£¤ÇÁ°¶¶¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¤Ä¤é¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿·