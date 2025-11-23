¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°Âè37Àá Ä¹ºê2¡Ý1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¢PEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎVŽ¥¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤ÇÄËº¨ÇÔÀï¡£2°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾Áá¡¹¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¡¢Á°È¾34Ê¬¤ËMF»³ËÜÈ»ÂçÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾20Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥¸¥§¥º¥¹Áª¼ê¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤ËÂ³¤¯ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£½ç