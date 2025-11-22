¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 11·î23Æü19»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ë¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ ´ÖµÜ¤Ï¡¢ÆüËÜºßÍè¤ÎÀ¸¤­Êª¤ò¶¼¤«¤¹Ìñ²ð¼Ô¤òÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×¤Ë»²Àï¡£¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤ËÂçÈË¿£Ãæ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤ÎÊá³Í¤ËÄ©¤à¡£ºßÍè¼ï