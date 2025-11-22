3年連続となる4度目のMVP獲得、ワールドシリーズ（WS）連覇──今年も数々の偉業を成し遂げ、シーズンを終えたドジャース・大谷翔平（31）。身体を休めるためのオフシーズンだが、ストイックな大谷らしく今年も短くなりそうだ。【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子スポーツ紙記者が語る。「来年春に予定されているWBCに、大谷が出場意欲を示していると報じられました。ドジ