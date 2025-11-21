プレックスは、『ゴジラ対ヘドラ』より「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ 55th Anniversary Ver.」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ 55th Anniversary Ver.」(29,700円)2026年に公開55周年を迎える『ゴジラ対ヘドラ』より、「東宝大怪獣シリーズ ヘドラ」が55th Anniversary Ver.とし