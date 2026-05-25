ボートレースびわこG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」優勝戦が25日、最終日の12Rで争われ、3号艇の中村日向（27＝香川）が3コースから絶妙のタイミングでツケマイ。そのまま攻め切って初のG2タイトルをつかんだ。びわこでは初優勝。インから残して2コースから差し迫った金子拓矢を2Mで差し返した岩瀬裕亮は2着で連覇はならなかった。序盤の勢いは屈指だった男が最終的に優勝を飾ることになった。中村は初日前半戦