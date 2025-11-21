大規模パーティーの案内を入手副大臣と政務官に、7人の裏金議員を登用した高市早苗政権が発足して約1ヵ月。その1人、農林水産副大臣に抜擢された根本幸典氏（衆院愛知15区）は、週末に地元の愛知県豊橋市に戻ると、嬉々として行事や会合を回っているという。「『副大臣になりました。皆さんのおかげです』『ただ、これからは（副大臣の公務のため地元に）帰れなくなります』などと支援者に話しています。先日訪れたときは、昔から