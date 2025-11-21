「でも、自分は悪くない」と言いたくなる瞬間がある。だが、職場の信頼を築くのは、完璧な人間ではなく、自分の間違いを素直に認められる人だ。『ワークハック大全』は、Google・YouTube・Twitter（現・X）で働いた著者が、科学的エビデンスに基づいて「チームの幸福と生産性を高める30の方法」を解説した一冊。本記事では、世界18か国で刊行された本書の「学習メソッド」から、“間違いを認める”ことでチームに信頼と活力を生む