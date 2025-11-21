パリオリンピック柔道のメダリストである橋本壮市選手が20日、引退会見を行いました。橋本選手は2024年、32歳でオリンピックに初出場。73kg級で銅メダル、混合団体戦では銀メダルを獲得しました。会見中、柔道人生での一番の思い出を聞かれ、パリオリンピックを挙げた橋本選手は「初戦、僕すごい緊張していて。オリンピックに向けて最善を尽くして準備してきたのに入場の時に緊張しすぎて試合ができる状況じゃなかったんですけど、