東京・銀座のワイン専門店に並べられた「ボージョレ・ヌーボー」＝19日午後11時15分秋の風物詩として親しまれるフランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が20日午前0時に解禁された。嗜好の多様化や円安による価格上昇が響いて市場縮小が続くが、サントリーは昨年に比べ輸入量を微減にとどめて同じ価格で販売する。撤退を決めたメルシャンは、値頃感のある国産のワインの新酒をPR。代わりの売れ筋を育てる動きも出てきた