生成AIの活用方法を学ぶセミナーが秋田市で開かれました。参加者は業務の効率化にも役立つ、生成AIの可能性について理解を深めました。県が主催した生成AI活用セミナーには、県内企業から約20人が参加しました。生成AIからうまく回答を引き出すコツなどを学んだあと、複数の業種が連携した新規事業のアイデアを立案するよう実際に指示を出しました。参加者「酒造醸造所の体験型施設の建設運営のそのツアーの保険