大阪で衝突事故、バイクに乗っていた中学生2人が死亡 車を運転の26歳を逮捕FNNプライムオンライン

大阪で衝突事故、バイクに乗っていた中学生2人が死亡 車を運転の26歳を逮捕

  • 19日午前0時過ぎ、大阪・守口市で軽自動車とバイクが衝突した
  • バイクに乗っていた兵庫・尼崎市に住む14歳の男子中学生2人が死亡
  • 警察は、車を運転していた東大阪市の会社員の26歳男を現行犯逮捕した
