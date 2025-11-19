SNSで知りあった人物から「ホテルを格安で予約すればほかの人に売った差額が報酬になる」などと言われ岩国市に住む40代の男性が現金およそ660万円をだまし取られました。岩国警察署によりますと岩国市の40代の男性は2025年8月にマッチングアプリで知り合った女から「ホテルを格安価格で予約しほかの人に売った差額が報酬になる仕事を手伝ってほしい」などと言われたということです。さらに偽の専用サイトでのアカウント作成を勧め