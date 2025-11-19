決勝トーナメント2回戦カタールで開催中のサッカー男子のU-17ワールドカップは18日（日本時間19日）に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本が北朝鮮をPK戦の末に下して準々決勝に進出した。試合前、両チームのイレブンがあいさつをかわす際、北朝鮮選手がかなり強めのグータッチを見せ、ネットでは批判が殺到している。8強入りを懸けた一戦。試合前、両チームのイレブンがあいさつをかわした時、北朝鮮選手がスポーツマンシッ