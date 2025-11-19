【SVリーグ】東レアローズ滋賀 3ー1 KUROBEアクアフェアリーズ（11月15日・女子第6節）【映像】“軟体美技”の開脚レシーブ女子バレーで、驚くべきレシーブが飛び出した。周囲の仲間も失点を覚悟してしまいそうなボールを、とてつもない開脚の体勢から地面スレスレで拾って見事に味方のポイントへと繋げたのだ。この“軟体美技”の開脚レシーブにアリーナ中から大きな歓声が沸き上がった。大同生命SVリーグ女子の第6節、東レア