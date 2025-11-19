翻訳精度の高さで業界をけん引してきたDeepLが、次なる一手として「同時通訳」機能の公開を予告した。単なるリアルタイム翻訳とは何が違うのか。デモ動画からは、文脈を先読みして訳文を生成する、これまでにないアプローチも垣間見えた。その仕組みと可能性を探る。（フリーライター武藤弘樹）翻訳ソフトは何を使う？自然な言い回しがベストだが…DeepL翻訳とは、ドイツのDeepLという企業が運営する翻訳サービスである。同社