西武鉄道が2024年度の「駅別1日平均乗降人員」を発表しています。西武鉄道は、多摩エリアや埼玉県へ広がる大規模な路線網を持ち、首都圏の通勤・通学輸送から、秩父方面への観光輸送、ベルーナドームへのイベント輸送まで、多様な顔を持っています。今回は、西武鉄道が公表した2024年度の駅別1日平均乗降人員を基に、沿線の利用状況や主要駅のランキングを紹介するとともに、「S-TRAIN」や「拝島ライナー」といった通勤ライナーが