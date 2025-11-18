「どうせ自分なんて」と思うクセがついていないだろうか。自分を責めたり、価値がないと決めつけたりしても、人生は一歩も前に進まない。本稿では、注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から内容の一部を抜粋・再編集して「自分を嫌うことに費やしてきたエネルギーを、“自分を信じる力”に変えるコツ」をお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「自分を嫌い続ける」のは疲れる