ドラマ『コーチ』（テレビ東京）の公式Xが11月12日に更新され、出演している倉科カナの大胆オフショットが話題となっている。「小説家・堂場瞬一氏による警察小説を原作したドラマで、唐沢寿明さんが主演を務めています。伸び悩む若手刑事たちのもとに、唐沢さん演じる警視庁人事二課から来た55歳のおじさん刑事・向井光太郎が送り込まれる、というストーリーです」（芸能記者）倉科は、池袋西署の係長・益山瞳を演じている。