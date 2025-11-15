ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元関西ジュニア・河下楽、半年以上の充電期間を経て活動再開へ エンタメ・芸能ニュース NEWSポストセブン 元関西ジュニア・河下楽、半年以上の充電期間を経て活動再開へ 2025年11月15日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元関西ジュニアの河下楽が、半年以上の充電期間を経て活動を再開する バイトを掛け持ちするなどして生活費を稼ぎ、自分を見つめ直していたそう 河下は「どこかのイベントで歌わせていただけることを目標に」と語った 記事を読む おすすめ記事 【速報】中国が日本への渡航を控えるよう注意喚起「日本の指導者の挑発的発言が滞在する中国人に重大なリスク」 2025年11月15日 2時44分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 首相、非核三原則の見直し検討 米抑止力低下と主張、反発必至 2025年11月14日 23時21分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分