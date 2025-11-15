名誉毀損の疑いで逮捕されたNHK党・党首の立花孝志容疑者（58）が「罪を認める」方針に転じ、遺族側に示談を申し入れましたが、拒否されたことが分かりました。立花孝志容疑者は、2025年1月に自殺した竹内英明元兵庫県議について「逮捕される予定だった」とSNSで発信するなどし、生前と死後に名誉を傷つけた疑いが持たれています。11月12日の時点で立花容疑者は警察の調べに対し、容疑を否認していたということですが、14日午後、