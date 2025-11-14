EU＝ヨーロッパ連合は13日、IT大手グーグルが一部のニュースサイトなどの検索結果を不当に低く表示している疑いがあるとして調査を開始したと発表しました。EUのヨーロッパ委員会によると、グーグルが運営する検索サービスにおいて、企業と提携したニュース記事など商業的要素を含むコンテンツなどの検索結果の順位が不当に下げられている疑いがあるということです。委員会はこの調査を1年以内に完了させることを目指していて、違