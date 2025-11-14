ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 人気アニメ終了が影響？飲食店「肉汁餃子のダンダダン」で深刻な客離… 企業・ビジネスニュース ゴシップ 居酒屋 外食 現代ビジネス 人気アニメ終了が影響？飲食店「肉汁餃子のダンダダン」で深刻な客離れが 2025年11月14日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 急成長を遂げた「肉汁餃子のダンダダン」の来店客が激減している 8月8日〜9月7日のアニメ「ダンダダン」とのコラボは好調だったという だがコラボが終わった直後の10月、客数減に逆戻りしてしまったそう 記事を読む おすすめ記事 【高校バスケ｜男子】開志国際の2年生エースが躍動！冬4連覇！（ウインターカップ2025新潟県予選会）【新潟】 2025年11月4日 19時11分 井岡一翔、５階級制覇へ「壁を越えられた時に大きな感動を生む」 堤聖也の対戦希望にも反応…愛妻・恵美さんとベビーシリアル販売 2025年11月9日 15時4分 「俺の一年分の給料が一日で」「懸賞金すごい」横綱・大の里、圧巻白星スタート 大量の懸賞金にネット騒然 2025年11月10日 7時4分