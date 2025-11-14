全ては勝利のため――。ドジャース幹部の意欲は尽きない(C)Getty Images近年のMLBでオフの名物ともなっているドジャースの大型補強。他球団をあっと言わせる巨額投資によって矢継ぎ早に移籍市場の人気銘柄を射止める“やり方”は、大きな話題を生むとともに、一部では「野球界を壊している」と批判も浴びる。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る25年シーズン開幕日の総年俸が30球団最高の3億280