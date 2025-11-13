将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月13日、京都市の「京都競馬場」で第4局2日目の対局が行われている。午前9時の対局再開時には、日本騎手クラブ会長の武豊騎手が参列。将棋界、競馬界のトップスターの共演に、ファンが騒然となった。【映像】美しい姿勢で対局を見守る武騎手の様子京都市の「京都競馬場」開場100周年を記念して開催されている