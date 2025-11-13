【エルサレム共同】英BBC放送は12日、パレスチナ自治区ガザで10月10日に停戦が発効してから1カ月足らずで、イスラエル軍が支配する地域で建物1500棟以上を破壊したと報じた。11月8日までに撮影された衛星画像から分析したとしている。衛星画像が入手できない地域もあり、実際の被害はさらに大きい可能性があるとした。イスラエル軍はガザの非武装化に向け、イスラム組織ハマスが築いた全ての地下トンネルを壊すと主張し、イン