自民党の小野田紀美経済安全保障担当大臣が、記者から向けられた質問への“バッサリ”とした返しが話題を呼んでいる。【写真】ミニスカJK姿を披露した自民党の小野田紀美氏不快感を隠さない小野田大臣小野田氏は11月11日に定例会見を行ったが、その場で、2022年に安倍晋三元首相銃撃事件を起こし、現在、裁判員裁判が行われている山上徹也被告に関する質問が飛び出した。「山上被告の裁判の取材をしている記者が、事件の前日に