セイコーグループが続伸している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３１４０億円から３１８０億円（前期比４．３％増）へ、営業利益を２３５億円から２４５億円（同１５．３％増）へ、純利益を１５５億円から１６０億円（同２０．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６０円から７０円へ引き上げ、年間配当予想を１３０円（前期１００円）としたことが好感されている。