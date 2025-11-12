セイコーＧが続伸、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

セイコーグループ<8050.T>が続伸している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３１４０億円から３１８０億円（前期比４．３％増）へ、営業利益を２３５億円から２４５億円（同１５．３％増）へ、純利益を１５５億円から１６０億円（同２０．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６０円から７０円へ引き上げ、年間配当予想を１３０円（前期１００円）としたことが好感されている。



ウオッチやクロックなどで構成される主力のエモーショナルバリューソリューション事業（ＥＶＳ事業）で国内、海外ともに「セイコープロスペックス」、「セイコープレザージュ」、「セイコー５スポーツ」が牽引してセイコーグローバルブランドが堅調に推移したことに加えて、「グランドセイコー」も米国を中心に海外で復調傾向にあることが業績を押し上げる。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１６０５億２４００万円（前年同期比６．３％増）、営業利益１６８億４９００万円（同２６．２％増）、純利益１２４億９８００万円（同４４．２％増）だった。ＥＶＳ事業で海外が牽引してウオッチ事業が伸長したほか、和光事業も堅調に推移。電子部品や精密部品などデバイスソリューション事業も売り上げを大きく伸ばした。



出所：MINKABU PRESS