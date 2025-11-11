出光興産は１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の７兆９０００億円から７兆９５００億円（前期比１３．５％減）、営業利益予想が３７０億円から６８０億円（同５８．１％減）、最終利益予想を５００億円から７５０億円（同２７．９％減）に引き上げた。燃料油セグメントにおいて、原油価格と販売価格の差となる利幅（マ