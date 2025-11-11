１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円１３銭前後と前日午後５時時点に比べ９銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７８円１９銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。 米政府機関の一部閉鎖解除への期待が高まるなかでドル買い・円売りの流れとなり、午前中に一時１ドル＝１５４円４９銭まで上伸した。国内輸入企業による実需のドル買い・円売り観