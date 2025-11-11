高市新政権の「サナエノミクス」は成功するのか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「高市政権が掲げる責任ある積極財政で、今後、長期金利が急上昇する可能性があり、その結果、企業や国民は辛酸を舐めることになる」という――。拉致被害者御家族等と面会する高市早苗首相（写真＝首相官邸／内閣広報室／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）外交日程を無難に乗り切り、政権支持率も8割超の高市早苗首相ですが、その経済政策には、