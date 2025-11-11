人気ゲーム『星のカービィ』をテーマにした、テイクアウトスイーツ専門店『カービィカフェ PETIT』に、冬の新作＆人気スイーツのリバイバルがやってきた。おしゃれ可愛い、フォトジェニックで美味しいスイーツをご紹介！☆カービィカフェPETITのカラフルかわいいスイーツをチェック！（写真11点）＞＞＞任天堂の人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café（カービィカフェ）』から生まれた、かわいくてお