【前後編の前編／後編を読む】「仲良しご近所さん」との奇縁を知って45歳夫は“うつ”状態に…異色の結婚観にも影響されはじめた夫婦の行き着く先はこのところ、一夫一妻制度が息苦しいという声を多くの人から聞くようになった。以前からそう思っている人はいるのに口に出せなかったのか、あるいは急激にそういう人が増えたのかはわからない。ただ、YouTuberのヒカル夫妻がオープンマリッジを公表したこと、一方で新政権によっ