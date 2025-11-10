高市首相の「台湾有事」に関する国会答弁をめぐり、中国の大阪総領事が「汚い首は斬ってやる」などとSNSに投稿していた問題で、日本政府が強く抗議しました。一方、中国外務省はこの総領事の投稿を擁護しました。NNN北京・柳沢高志記者に聞きます。――今回の大阪総領事のSNSへの投稿について、中国側はどう受け止めているのでしょうか？今回の投稿について、ある中国政府関係者は、「イチ外交官としてはやり過ぎだった」と削除し