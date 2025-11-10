「トミカ」と漫画『DRAGON BALL』のコラボレーション第3弾となるドリームトミカに、「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」が新登場！一度は乗ってみたくなるあの乗り物をトミカで楽しもう。☆鳥山明の魅力的なイラストを立体化した「ドリームトミカ」シリーズをチェック！（写真9点）＞＞＞2024年に40周年を迎えた漫画『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』は全世界累計発行部数2億6千万部超の大人気作。タカラトミーより、ダイ