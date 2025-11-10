渡邊渚「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」よりモデルプレス

女子アナウンサーは「ナメられることが多い」渡邊渚が語る理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 渡邊渚が10日にYouTube番組に出演し、女子アナという職業について語った
  • 「ナメられることが多い」「司会者の横に立ってるだけの人みたいな」と言及
  • 「テレビ上ではそんなに何もしてないように見えちゃう」などと説明した

◆渡邊渚がアナウンサーという職業について言及

記事を読む

