渡邊渚が10日にYouTube番組に出演し、女子アナという職業について語った
「ナメられることが多い」「司会者の横に立ってるだけの人みたいな」と言及
「テレビ上ではそんなに何もしてないように見えちゃう」などと説明した
◆渡邊渚がアナウンサーという職業について言及