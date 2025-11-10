Í½»»°Ñ°÷Ä¹¡¦»ÞÌî¹¬ÃË»á¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡ÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¤¬2025Ç¯11·î8Æü¤ËX¤Ç¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤«¤éÍ¿ÅÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ×ÀÁ¡×¤Ç»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ
»ÞÌî»á¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å¡¢4»þ´ÖÂ³¤¯¼Áµ¿¤ÎÅÓÃæ¤Ë10Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¤ÎÄ«¡¢À¯ÉÜ¤«¤éÍ¿ÅÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Îó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ò¹¯¡¦ÂÎÄ´´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³ÆÅÞÇÉ¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ»î¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥È¥¤¥ìÅù¤Ç°ì»þÂàÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¼ÁÌä¤Î½¸Ãæ¤¹¤ëÁíÍý¤È¡¢¿Ê¹Ô¤ò»Ê¤ë°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÂàÀÊ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ººòÆü¤À¤±¤Î¸ÂÄê¤Ç»î¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÆÅÞÇÉ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç4»þ´Ö¤Î¤¦¤Á10Ê¬¤Î¤ßµÙ·Æ...¡©¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¥È¥¤¥ìµÙ·ÆÅù¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬°Û¾ï¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö10Ê¬¤ÏÃ»¤¤¤è¡ª µÙ·Æ¤â»Å»ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÞÌî»á¤Ï25Ç¯10·î21Æü¤ËÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤ËÁª½Ð¡£¤½¤ÎÁ°¤ÏÎ©·û¤Î°Â½»½ß»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌîÅÞ¤«¤é¤Î½¢Ç¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏÍ¿ÅÞµÄ°÷¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£