出産を控えている妊婦さんは、里帰りをするケースも少なくありません。実家で迎えてくれることも多いでしょうが、義実家の方がよい場合もあるようです。ママスタコミュニティのある妊婦さんから、こんな相談がありました。『安定期に入りました。旦那は協力してくれますが、仕事が忙しいため、できれば里帰りしたいと考えています。母は帰っておいでと言ってくれますが、自分の実家は古い上に汚れているので、正直帰りたくありませ