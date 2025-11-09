ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2025年11月7日、自身のインスタグラム（＠shoheiohtani）のストーリーズで、愛犬デコピンとのツーショットを披露した。巨大画面に「Welcome，Shohei Ohtani」大谷選手がインスタグラムに投稿した写真は、ピッチング中の大谷選手の写真と「Welcome, Shohei Ohtani」の文字、スポンサーをつとめる「NewBalance」のロゴが見える巨大画面をバックにしたもの。ニューバランス本社を訪問したよ