ペンケースにもいろいろと流行りがあって、過去には自立型（ペンスタンドのように立つ）やトレー型（フルオープンで平置きしてトレーのように使える）など、使い方に工夫のある機能的なものが数多く発売されている。 そんな中で、最近のトレンド……と言うほどではまだないが、注目を集めつつあるのが、愛用の筆記具を大事に収納できるセミハードボックス型。ペンをごちゃっとまとめて入れるのではなく、1本ずつ固定できるよう