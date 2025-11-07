男子中学生をひき逃げし死亡させた事件で、86歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、宮城・石巻市の無職・笠原靖男容疑者（86）です。笠原容疑者は、11月4日午後5時過ぎ、石巻市の県道上で事故に遭い倒れていた中学1年生・須田悠介さん（13）を乗用車ではねて、その場から逃げた疑いが持たれています。笠原容疑者は「何かを踏んだことに間違いないが、人とは思わなかった」などと容疑を否認しているというこ