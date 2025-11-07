秋田県の“クマ問題”が深刻な状況になっている。今年度も県内のあらゆる地域でクマの出没が続いており、人身被害も各地で多発、11月3日現在3人が死亡している。事態を重く見た秋田県の鈴木健太知事は、10月27日、防衛省に対して自衛隊の派遣を要望したが、クマが冬眠するまで収束する気配はなさそうである。【写真】道端でこの目に睨まれたら…スプレーをかけても怯まず襲いかかるツキノワグマの攻撃体制一方で、行政関係者を