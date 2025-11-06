年内で終了フジテレビの人気番組「酒のツマミになる話」が年内で終了することが発表された。終了のきっかけになったのは、10月24日に放送される予定だった内容が急きょ変更になったことだ。次回予告の映像では、MCを務める千鳥の大悟が松本人志のコスプレをしていた。放送直前になって局内でそれが問題視されて、急きょ過去回の再放送に差し替えられることになったと思われる。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】実名