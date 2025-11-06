【これからの見通し】きょうは英中銀金融政策発表、票割れに変化はあるのか きょうは英中銀金融政策発表が注目される。政策金利予想は据え置きが優勢。５分の１程度のエコノミストが０．２５％利下げを予想している。政策決定の背景となる英雇用関連やインフレ関連の指標はいずれも弱含みとなる傾向がみられている。直近の英ＣＰＩ前年比は＋３．８％と引き続き高水準だったが、コア前年比や前月比は伸びが鈍化した。英中銀は