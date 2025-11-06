ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Rちゃんの発言めぐり元彼が法的措置か「今まで我慢して黙ってきたけ… YouTuber エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH Rちゃんの発言めぐり元彼が法的措置か「今まで我慢して黙ってきたけど」 2025年11月6日 13時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTuberのRちゃんの元恋人がXで、Rちゃんへの法的措置を示唆した 6日にはRちゃんの発信をめぐり「事実を訂正しただけで叩かれる」と説明 「今まで我慢して黙ってきたけど」「法的に進めるのが合理的」としている ◆Rちゃんの発言をめぐり元恋人が法的措置を示唆なんか「告訴するのはありえん」って言ってる人多いけど、俺が話してるのは“思い出話”と“事実じゃない部分の訂正”だけ。相手を落としたことなんて一度もない。それなのに、相手の言うことだけが「正」になって、事実を訂正しただけで叩かれる。好き勝手に発信されても耐えろって？…— としぴ (@toshipi__1103) November 5, 2025 記事を読む おすすめ記事 【11月配信情報】四日市G3・難易度を選べる払戻金ミッション実施！ 2025年10月31日 11時0分 日曜劇場ドラマ考察系YouTuberトケルが大胆予想！ラウールと目黒蓮の“エモい”ライバル関係に期待 2025年11月2日 21時53分 ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」の特集ページ「MEIKO 21st Anniversary」10/31公開！ 2025年10月31日 12時3分 吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」MV公開 ダンスチームとの初の共演にも注目 2025年11月4日 20時0分 バッテリィズ出演！エースさんの天然発言が炸裂!? 物件探しの“あるある”を二人ならではの掛け合いでコミカルに表現 Facilo新CM「情報がバラバラ」篇を11月5日（水）より公開 2025年11月5日 10時30分