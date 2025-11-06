なんか「告訴するのはありえん」って言ってる人多いけど、

俺が話してるのは“思い出話”と“事実じゃない部分の訂正”だけ。

相手を落としたことなんて一度もない。



それなのに、相手の言うことだけが「正」になって、事実を訂正しただけで叩かれる。

好き勝手に発信されても耐えろって？…