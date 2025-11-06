ニューストップ > IT 経済ニュース > 日産自動車、台湾系SPCに神奈川・横浜市の本社ビルを売却へ 企業・ビジネスニュース 日産自動車 クルマ カナロコ by 神奈川新聞 日産自動車、台湾系SPCに神奈川・横浜市の本社ビルを売却へ 2025年11月6日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日産自動車が神奈川県横浜市にある本社ビルを売却することが6日、分かった 台湾系の特別目的会社（SPC）に約900億円で売却する 売却後に借り直すセール・アンド・リースバックにより、本社機能はとどまる 記事を読む おすすめ記事 “三河の猛将”ここに在り！永井孝典がリーチ9回、アガリ5回の猛攻で圧勝「自分らしい麻雀を打つことができました」／麻雀・Mリーグ 2025年11月5日 7時0分 東急不動産が全国６カ所の地域で展開する「地域共生の活動拠点」TENOHA初の合同イベント「TENOHA WEEK」開催 2025年10月31日 14時0分 クスクスグランピング真鶴を運営するスチームン株式会社が「神奈川を代表する企業100選」に選出されました ― 真鶴町から、地域資源を再生し持続可能な観光モデルを発信 ― 2025年11月4日 15時27分 幸福度No.1の町・埼玉県鳩山町とコスモヘルスが共創。「長生きってかっこいい」未来を目指す、PGAシニアツアー開催記念の特別対談記事を公開 2025年11月4日 15時0分 広瀬叔功さん死去 ８９歳、心不全 南海黄金期支えた名外野手 ノムさん評した「天才」通算２１５７安打 2025年11月6日 5時1分