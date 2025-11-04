優勝パレードに登場したドジャースの大谷翔平（右）と妻の真美子さん【写真：ロイター】THE ANSWER

ド軍が優勝パレード 大谷翔平の背後で「真美子さん今年もやってるね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースは現地時間3日、米ロサンゼルスでWS優勝パレードを実施した
  • 大谷翔平も笑顔で参加し、バスに同乗した真美子さんから撮影される場面も
  • ネット上では「今年も真美子さんカメラマンやってるね」などの声が上がった
