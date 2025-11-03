ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 壇蜜、番組出演も激変姿に心配続出「頬がこけているのが著しい」 漫画家 テレビ グラビア グラビアアイドル アイドル 部屋 離婚 結婚 壇蜜 名古屋市 家族 Smart FLASH 壇蜜、番組出演も激変姿に心配続出「頬がこけているのが著しい」 2025年11月3日 18時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1日放送のNHKドキュメンタリー「未解決事件」をFLASHが取り上げた 葬祭業に従事した経験のある壇蜜がゲスト出演するも、Xでは心配の声が 「頬がこけているのが著しい」「容貌が変化していて心配」などの声があった 記事を読む おすすめ記事 「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも 26年前の名古屋主婦殺害事件 2025年11月3日 11時39分 オズワルド伊藤 蛙亭イワクラと破局「表で言ったのは初めて」9月に「“話がある”というLINEが…」 2025年11月3日 0時29分 「ルール違反では？」と危惧する声も…愛子さまと佳子さまの“赤色セットアップ”が物議、皇室ジャーナリストが語る“お召し物の色ルール”実情 2025年11月1日 7時15分 「毎日不安だった」26年前の主婦殺害事件で逮捕された女「家族に迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」警察に供述 2025年11月3日 11時15分 『ザ！鉄腕！DASH!!』三瓶金光さん死去 ネット衝撃「マジ!?」「嘘でしょ…」「泣きそうです」 2025年11月3日 7時20分