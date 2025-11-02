でん六は9月から「ポリッピー」Eサイズシリーズの期間限定商品として「やみつきコンソメ味」を新発売して「ポリッピー」ブランドに磨きをかける。「ポリッピー」では過去にも数回コンソメ味の商品を発売し、今回はコンソメ味に磨きをかけた。「単なるコンソメではなく、チキンと野菜の旨味を凝縮させて“やみつき”を謳ったコンソメ味に仕立てた。ピーナッツそのものの風味・味わいが濃厚なため、それに負けないようにさらに